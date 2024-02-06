PSG - Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Kupası

PSG - Brest maçını canlı takip etmek için tıklayın
Fransa Kupası heyecanı devam ediyor. PSG - Brest, son 16 turunda karşı karşıya gelcek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, PSG - Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
PSG - BREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
PSG - Brest maçı 7 Şubat Çarşamba günü saat 23:10'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.
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