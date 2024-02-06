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PSG - Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Kupası

Fransa Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turunda PSG ile Brest kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSG - Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2024 Salı 17:20 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2024 Salı 17:20
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PSG - Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Kupası

PSG - Brest maçını canlı takip etmek için tıklayın

Fransa Kupası heyecanı devam ediyor. PSG - Brest, son 16 turunda karşı karşıya gelcek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, PSG - Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSG - BREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

PSG - Brest maçı 7 Şubat Çarşamba günü saat 23:10'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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