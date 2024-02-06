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Atletico Madrid - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya Kral Kupası

İspanya Kral Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final turunda Atletico Madrid ile Athletic Bilbao kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atletico Madrid - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2024 Salı 14:00 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2024 Salı 14:00
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Atletico Madrid - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya Kral Kupası

Atletico Madrid - Athletic Bilbao maçını canlı takip etmek için tıklayın

İspanya Kral Kupası heyecanı devam ediyor. Atletico Madrid ile Athletic Bilbao, yarı final turunda karşı karşıya gelcek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Atletico Madrid - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATLETİCO MADRİD - ATHLETİC BİLBAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid - Athletic Bilbao maçı 7 Şubat Çarşamba günü saat 23:00'de Tivibu Spor 1'de canlı yayınlanacak.

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