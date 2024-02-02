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Demokratik Kongo - Gine maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Afrika Uluslar Kupası

Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan devam ediyor. Demokratik Kongo ile Gine karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Demokratik Kongo - Gine maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2024 Cuma 17:20
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Demokratik Kongo - Gine maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Afrika Uluslar Kupası

Demokratik Kongo - Gine maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan devam ediyor. Demokratik Kongo ile Gine karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Demokratik Kongo - Gine maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DEMOKRATİK KONGO - GİNE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Demokratik Kongo - Gine maçı 30 Ocak Salı günü saat 23:00'te TV 8,5 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

Demokratik Kongo - Gine MAÇI CANLI İZLE

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