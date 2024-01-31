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Atromitos - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Yunanistan Kupası

Yunanistan Kupası'nda heyecan devam ediyor. Çeyrek final turu maçında Atromitos ile Panathinaikos karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Atromitos - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 09:20 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 09:40
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Atromitos - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Yunanistan Kupası

Atromitos - Panathinaikos maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yunanistan Kupası'nda heyecan devam ediyor. Atromitos ile Panathinaikos kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atromitos - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATROMİTOS - PANATHİNAİKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Atromitos - Panathinaikos maçı 31 Ocak Çarşamba günü saat 20:00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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