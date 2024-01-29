Suudi Arabistan - Güney Kore maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Asya Kupası

Suudi Arabistan - Güney Kore maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Asya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Suudi Arabistan ile Güney Kore karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Suudi Arabistan - Güney Kore maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SUUDİ ARABİSTAN - GÜNEY KORE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Suudi Arabistan - Güney Kore maçı 30 Ocak Salı günü saat 19:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

Suudi Arabistan - Güney Kore MAÇI CANLI İZLE