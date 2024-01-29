BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 29 Ocak? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 29 OCAK PAZARTESİ | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 29 Ocak hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

Süper Lig 17:00 İstanbulspor - Samsunspor (beIN Sports 2) 17:00 Kayserispor - Antalyaspor (beIN Sports 1) 20:00 Galatasaray - Gaziantep FK (beIN Sports 1) 20:00 Trabzonspor - Kasımpaşa (beIN Sports 2)

1. Lig 20:00 Şanlıurfaspor - Boluspor (TRT Spor)

LaLiga 23:00 Getafe - Granada

Serie A 22:45 Salernitana - Roma

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