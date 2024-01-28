BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 28 Ocak? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 28 OCAK PAZAR | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 28 Ocak hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

Süper Lig 13:30 Konyaspor - Başakşehir FK (beIN Sports 2) 16:00 Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor (beIN Sports 2) 16:00 Sivasspor - Beşiktaş (beIN Sports 1) 19:00 Fenerbahçe - MKE Ankaragücü (beIN Sports 1)

1. Lig 13:30 Bandırmaspor - Giresunspor (TRT Avaz) 13:30 Bodrum FK - Gençlerbirliği (TRT Spor) 16:00 Ümraniyespor - Sakaryaspor (TRT Spor) 19:00 Altay - Kocaelispor (TRT Spor)

İspanya - LaLiga 16:00 Celta Vigo - Girona 18:15 Cadiz - Athletic Bilbao 20:30 Sevilla - Osasuna 23:00 Atletico Madrid - Valencia

İtalya - Serie A 14:30 Genoa - Lecce 17:00 Hellas Verona - Frosinone 17:00 Monza - Sassuolo 20:00 Lazio - Napoli 22:45 Fiorentina - Inter

Fransa - Ligue 1 15:00 Montpellier - Lille 17:00 Reims - Nantes 17:00 Lorient - Le Havre 17:00 Clermont - Strasbourg 19:05 Toulouse - Lens 22:45 PSG - Brest Almanya - Bundesliga 17:30 Union Berlin - Darmstadt 98 19:30 Borussia Dortmund - Bochum

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