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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 28 Ocak? Hangi maç hangi kanalda?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '28 Ocak hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken 28 Ocak Pazar 2024 tarihli bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2024 Pazar 07:51 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2024 Pazar 08:20
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 28 Ocak? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 28 OCAK PAZAR | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 28 Ocak hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

Süper Lig

13:30 Konyaspor - Başakşehir FK (beIN Sports 2)

16:00 Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor (beIN Sports 2)

16:00 Sivasspor - Beşiktaş (beIN Sports 1)

19:00 Fenerbahçe - MKE Ankaragücü (beIN Sports 1)

1. Lig

13:30 Bandırmaspor - Giresunspor (TRT Avaz)

13:30 Bodrum FK - Gençlerbirliği (TRT Spor)

16:00 Ümraniyespor - Sakaryaspor (TRT Spor)

19:00 Altay - Kocaelispor (TRT Spor)

İspanya - LaLiga

16:00 Celta Vigo - Girona

18:15 Cadiz - Athletic Bilbao

20:30 Sevilla - Osasuna

23:00 Atletico Madrid - Valencia

İtalya - Serie A

14:30 Genoa - Lecce

17:00 Hellas Verona - Frosinone

17:00 Monza - Sassuolo

20:00 Lazio - Napoli

22:45 Fiorentina - Inter

Fransa - Ligue 1

15:00 Montpellier - Lille

17:00 Reims - Nantes

17:00 Lorient - Le Havre

17:00 Clermont - Strasbourg

19:05 Toulouse - Lens

22:45 PSG - Brest

Almanya - Bundesliga

17:30 Union Berlin - Darmstadt 98

19:30 Borussia Dortmund - Bochum

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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