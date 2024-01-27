BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 27 Ocak? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 27 OCAK CUMARTESİ | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 27 Ocak hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?
16:00 Alanyaspor - Pendikspor (beIN Sports 1)
19:00 Adana Demirspor - Hatayspor (beIN Sports 1)
19:00 Adana Demirspor - Hatayspor (beIN Sports 1)
13:30 Manisa FK - Erzurumspor FK (TRT Spor)
16:00 Çorum FK - Göztepe (TRT Spor) 19:00 Eyüpspor - Tuzlaspor (TRT Spor)
16:00 Çorum FK - Göztepe (TRT Spor)
19:00 Eyüpspor - Tuzlaspor (TRT Spor)
16:00 Real Sociedad - Rayo Vallecano
18:15 Las Palmas - Real Madrid 20:30 Barcelona - Villarreal 23:00 Mallorca - Real Betis
18:15 Las Palmas - Real Madrid
20:30 Barcelona - Villarreal
23:00 Mallorca - Real Betis
17:00 Atalanta - Udinese
20:00 Juventus - Empoli 22:45 Milan - Bologna
20:00 Juventus - Empoli
22:45 Milan - Bologna
19:00 Nice - Metz
23:00 Marsilya - Monaco
23:00 Marsilya - Monaco
17:30 Werder Bremen - Freiburg
17:30 Hoffenheim - Heidenheim 17:30 Augsburg - Bayern Münih 17:30 Wolfsburg - Köln 17:30 Stuttgart - RB Leipzig 20:30 Bayer Leverkusen - Mönchengladbach
17:30 Hoffenheim - Heidenheim
17:30 Augsburg - Bayern Münih
17:30 Wolfsburg - Köln
17:30 Stuttgart - RB Leipzig
20:30 Bayer Leverkusen - Mönchengladbach
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