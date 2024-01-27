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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 27 Ocak? Hangi maç hangi kanalda?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '27 Ocak hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken 27 Ocak Cumartesi 2024 tarihli bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 08:04 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 08:10
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 27 Ocak? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 27 OCAK CUMARTESİ | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 27 Ocak hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

16:00 Alanyaspor - Pendikspor (beIN Sports 1)

19:00 Adana Demirspor - Hatayspor (beIN Sports 1)

13:30 Manisa FK - Erzurumspor FK (TRT Spor)

16:00 Çorum FK - Göztepe (TRT Spor)

19:00 Eyüpspor - Tuzlaspor (TRT Spor)

16:00 Real Sociedad - Rayo Vallecano

18:15 Las Palmas - Real Madrid

20:30 Barcelona - Villarreal

23:00 Mallorca - Real Betis

17:00 Atalanta - Udinese

20:00 Juventus - Empoli

22:45 Milan - Bologna

19:00 Nice - Metz

23:00 Marsilya - Monaco

17:30 Werder Bremen - Freiburg

17:30 Hoffenheim - Heidenheim

17:30 Augsburg - Bayern Münih

17:30 Wolfsburg - Köln

17:30 Stuttgart - RB Leipzig

20:30 Bayer Leverkusen - Mönchengladbach

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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