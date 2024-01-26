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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 26 Ocak? Hangi maç hangi kanalda?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '26 Ocak hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken 26 Ocak Cuma 2024 tarihli bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2024 Cuma 07:49
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 26 Ocak? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 26 OCAK CUMA | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 26 Ocak hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

20:00 Adanaspor - Keçiörengücü (TRT Spor)

22:45 Cagliari - Torino (S Sport Plus)

22:30 Eintracht Frankfurt - Mainz 05 (beIN SPORTS 4, tivibu SPOR 1)

23:00 Almeria - Deportivo Alaves (S Sport Plus)

23:00 Lyon - Rennes (beIN Sports 3)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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