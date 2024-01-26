Birlik TFF'de

Trendyol 1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği'nin toplantısı, Riva'da gerçekleştirildi. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre; TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen toplantıya, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Trendyol 1. Lig kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı. TFF Yönetim Kurulu Üyesi Talat Papatya ile Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Aztopal'ın da yer aldığı görüşmede karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantının sonunda TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği Başkanı Murat Özkaya'ya A Milli Takım forması takdim ederken, Astor Enerji Şanlıurfaspor Kulübü Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Mustafa Çadırcı da Başkan Büyükekşi'ye Şanlıurfaspor forması ve Göbeklitepe tablosu hediye etti.