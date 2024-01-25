BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 25 Ocak? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 25 OCAK PERŞEMBE | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 25 Ocak hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?
17:00 Samsunspor - Kayserispor (beIN Sports 1)
20:00 Galatasaray - İstanbulspor (beIN Sports 1) 20:00 Ç. Rizespor - Trabzonspor
20:00 Galatasaray - İstanbulspor (beIN Sports 1) 20:00 Ç. Rizespor - Trabzonspor
20:00 Ç. Rizespor - Trabzonspor(beIN Sports 2)
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