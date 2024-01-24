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Panathinaikos 1-2 Atromitos (MAÇ SONUCU - ÖZET) Fatih Terim'li Panathinaikos kupada mağlup

Teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası çeyrek final ilk maçında Atromitos'a 2-1 mağlup oldu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 00:19
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Panathinaikos 1-2 Atromitos (MAÇ SONUCU - ÖZET) Fatih Terim'li Panathinaikos kupada mağlup

Apostolos Nikolaidis Stadı'nda oynanan maçta Panathinaikos'un golünü 11. dakikada Aitor attı. Eski Galatasaraylı Sasa Ilıc'in çalıştırdığı Atromitos'un gollerini ise 25. dakikada Karol Angielski ve 42. dakikada Denzel Jubitana kaydetti.

Teknik direktör Terim, Panathinaikos'un başında ilk yenilgisini yaşadı.

Yeşil-beyazlı takımın Fenerbahçe'den kiraladığı Samet Akaydın ve Trabzonspor'dan transfer ettiği Anastasios Bakasetas, ilk 11'de sahaya çıktı.

Bu karşılaşmanın rövanşı, 31 Ocak Çarşamba günü oynanacak.

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