Gine - Senegal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Afrika Uluslar Kupası

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Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan devam ediyor. Gine ile Senegal karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Gine - Senegal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GİNE - SENEGAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gine - Senegal maçı 23 Ocak Salı günü saat 20:00'de TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

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