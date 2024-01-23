Fulham - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Lig Kupası

Fulham - Liverpool maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Carabao Cup'ta heyecan sürüyor. Fulham ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fulham - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FULHAM - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fulham - Liverpool maçı 23 Ocak Salı günü saat 23:00'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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