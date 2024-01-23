BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 23 Ocak? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 23 OCAK SALI | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 23 Ocak hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?
17:00 Hatayspor - Alanyaspor
20:00 Pendikspor - Kasımpaşa 20:00 Beşiktaş - Adana Demirspor
20:00 Pendikspor - Kasımpaşa
20:00 Beşiktaş - Adana Demirspor
23:00 Chelsea - Middlesbrough
23:30 Celta Vigo - Real Sociedad
20:00 Gine - Senegal
20:00 GambiyaG - Kamerun 23:00 Angola - Burkina Faso 23:00 Moritanya - Cezayir
20:00 GambiyaG - Kamerun
23:00 Angola - Burkina Faso
23:00 Moritanya - Cezayir
14:30 Suriye - Hindistan
14:30 Avustralya - Özbekistan 18:00 Hong Kong - Filistin 18:00 İran - BAE
14:30 Avustralya - Özbekistan
18:00 Hong Kong - Filistin
18:00 İran - BAE
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