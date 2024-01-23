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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 23 Ocak? Hangi maç hangi kanalda?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '23 Ocak hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken 23 Ocak Salı 2024 tarihli bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2024 Salı 08:20 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024 Salı 08:20
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 23 Ocak? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 23 OCAK SALI | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 23 Ocak hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

17:00 Hatayspor - Alanyaspor

20:00 Pendikspor - Kasımpaşa

20:00 Beşiktaş - Adana Demirspor

23:00 Chelsea - Middlesbrough

23:30 Celta Vigo - Real Sociedad

20:00 Gine - Senegal

20:00 GambiyaG - Kamerun

23:00 Angola - Burkina Faso

23:00 Moritanya - Cezayir

14:30 Suriye - Hindistan

14:30 Avustralya - Özbekistan

18:00 Hong Kong - Filistin

18:00 İran - BAE

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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