BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 22 Ocak? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 22 OCAK PAZARTESİ | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 22 Ocak hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?
20:00 Kayserispor - İstanbulspor
20:00 Göztepe - Ümraniyespor
22:45 Brighton - Wolverhamton
23:00 Granada - Atletico Madrid
22:00 Napoli - Inter
20:00 Ekvator Ginesi - Fildişi Sahili
20:00 Gine Bissau - Nijerya
23:00 Mozambik - Gana
23:00 Yeşil Burun Adaları - Mısır
18:00 Tacikistan - Lübnan
18:00 Katar - Çin
23:00 Leicester City - Ipswich Town
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