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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 22 Ocak? Hangi maç hangi kanalda?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '22 Ocak hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken 22 Ocak Pazartesi 2024 tarihli bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2024 Pazartesi 07:40 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024 Pazartesi 07:50
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 22 Ocak? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 22 OCAK PAZARTESİ | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 22 Ocak hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

20:00 Kayserispor - İstanbulspor

20:00 Göztepe - Ümraniyespor

22:45 Brighton - Wolverhamton

23:00 Granada - Atletico Madrid

22:00 Napoli - Inter

20:00 Ekvator Ginesi - Fildişi Sahili

20:00 Gine Bissau - Nijerya

23:00 Mozambik - Gana

23:00 Yeşil Burun Adaları - Mısır

18:00 Tacikistan - Lübnan

18:00 Katar - Çin

23:00 Leicester City - Ipswich Town

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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