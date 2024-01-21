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Messi Ronaldo'yu kızdırdı!

Son dakika spor haberleri: Arjantinli dünyaca ünlü yıldız futbolcu Lionel Messi'nin 2024'te hem Ballon d'OR hem de en iyi futbolcu ödülünü alması Cristiano Ronaldo'yu kızdırdı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2024 Pazar 15:01
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Messi Ronaldo'yu kızdırdı!

Arjantinli dünyaca ünlü yıldız futbolcu Lionel Messi, ekim ayında düzenlenen törende kariyerinin 8. Ballon d'Or'unu kazanarak kendisine ait rekoru geliştirmişti.

Bununla da yetinmeyen Messi, geçtiğimiz günlerde 2024'ün en iyi futbolcusu ödülünü de almıştı.

Ancak Messi'nin 2024'te hem Ballon d'OR hem de en iyi futbolcu ödülünü alması Cristiano Ronaldo'yu kızdırdı.

Suudi Arabistan'a transfer olduktan sonra gollerine ara vermeyen başarılı yıldız, bu sezon 25 maçta 24 gol 11 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti

Cristiano Ronaldo'nun bu sözleri hayranlarından büyük destek alırken, Messi fanlarını ise kızdırdı.

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