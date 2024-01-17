Haberler Futbol Kayserispor - Gençlerbirliği maçı A SPOR CANLI ŞİFRESİZ İZLE | Kayserispor - Gençlerbirliği maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Kayserispor - Gençlerbirliği maçı A SPOR CANLI ŞİFRESİZ İZLE | Kayserispor - Gençlerbirliği maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan Kayserispor ile Gençlerbirliği maçıyla devam ediyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Gençlerbirliği maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 12:00 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 12:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kayserispor - Gençlerbirliği maçı A SPOR CANLI ŞİFRESİZ İZLE | Kayserispor - Gençlerbirliği maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Kayserispor - Gençlerbirliği maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçları ile devam ediyor. Kayserispor ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KAYSERİSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kayserispor - Gençlerbirliği maçı 18 Ocak Perşembe günü saat 15:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.

Kayserispor - Gençlerbirliği MAÇI CANLI İZLE - A SPOR

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR PROGRAMI

16 Ocak Salı

  • 13.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Kırklarelispor (Atatürk Olimpiyat)
  • 15.00 Kasımpaşa-Teksüt Bandırmaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
  • 17.00 Atakaş Hatayspor-Sakaryaspor (Yeni Mersin)
  • 19.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor (Eryaman)
  • 21.00 Beşiktaş-Eyüpspor (Tüpraş)

17 Ocak Çarşamba:

  • 13.00 Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Corendon Airlines Park Antalya)
  • 13.00 RAMS Başakşehir-Boluspor (Başakşehir Fatih Terim)
  • 15.00 Gaziantep FK-Bodrum FK (Kalyon)
  • 17.00 Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor (Alanya Oba)
  • 19.00 Yukatel Adana Demirspor-Anagold 24Erzincanspor (Yeni Adana)
  • 21.00 Fenerbahçe-Adanaspor (Ülker)

18 Ocak Perşembe:

  • 13.00 EMS Yapı Sivasspor-Ankara Keçiörengücü (BG Grup 4 Eylül)
  • 15.00 Mondihome Kayserispor-Gençlerbirliği (RHG EnerTürk Enerji)
  • 17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
  • 19.00 Trabzonspor-Manisa FK (Papara Park)
  • 21.00 Galatasaray-Ümraniyespor (RAMS Park)

DİĞER
Bugün maç var mı? 17 Ocak 2024 maç takvimi ile maçların saati ve kanalları listelendi!
CHP oy uğruna "Öcalan'a özgürlük" çizgisine geldi! DEM'li vekil PKK kanalında itiraf etti: İttifaklarımız kabul etti, bu bir gerçekliğimiz
İtalyanlardan Galatasaray'a müjde!
G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Galatasaray - Ümraniyespor maçı ne zaman?
Trabzonspor - Manisa FK maçı saat kaçta?
TUZLA SU KESİNTİSİ - Tuzla'da sular ne zaman gelecek? (17 Ocak 2024)
SULTANBEYLİ SU KESİNTİSİ - Sultanbeyli'de sular ne zaman gelecek? (17 Ocak 2024)
KADIKÖY SU KESİNTİSİ - Kadıköy'de sular ne zaman gelecek? (17 Ocak 2024)
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Adı Beşiktaş'la anılıyordu! Yeni adresi belli oldu Adı Beşiktaş'la anılıyordu! Yeni adresi belli oldu 11:37
İtalyanlardan Galatasaray'a müjde! İtalyanlardan Galatasaray'a müjde! 11:23
NBA'de Philadelphia 76ers Nuggets'ı devirdi! NBA'de Philadelphia 76ers Nuggets'ı devirdi! 11:21
Şok iddia! Icardi o lige gitmek istiyor Şok iddia! Icardi o lige gitmek istiyor 11:08
Galatasaray - Ümraniyespor maçı ne zaman? Galatasaray - Ümraniyespor maçı ne zaman? 11:06
Trabzonspor - Manisa FK maçı saat kaçta? Trabzonspor - Manisa FK maçı saat kaçta? 11:00
Daha Eski
Konyaspor - Göztepe maçı saat kaçta? Konyaspor - Göztepe maçı saat kaçta? 10:55
Kayserispor - Gençlerbirliği maçı saat kaçta? Kayserispor - Gençlerbirliği maçı saat kaçta? 10:52
Sivasspor - Keçiörengücü maçı saat kaçta? Sivasspor - Keçiörengücü maçı saat kaçta? 10:46
Serbest kalma maddesi dudak uçuklattı! Serbest kalma maddesi dudak uçuklattı! 10:38
Yunan basınından Bakasetas duyurusu! Yunan basınından Bakasetas duyurusu! 10:36
Şampiyon kim olcak? F.Bahçe ve G.Saray... Şampiyon kim olcak? F.Bahçe ve G.Saray... 10:32