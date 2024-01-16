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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 16 Ocak? Hangi maç hangi kanalda?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '16 Ocak hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken 16 Ocak Salı 2024 tarihli bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 10:00
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 16 Ocak? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 16 OCAK SALI | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 16 Ocak hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

13:00 Karagümrük - Kırklarelispor (A Spor)

15:00 Kasımpaşa - Bandırmaspor (A Spor)

17:00 Hatayspor - Sakaryaspor (A Spor)

19:00 MKE Ankaragücü - Ç. Rizespor (A Spor)

21:00 Beşiktaş - Eyüpspor (A Spor)

22:45 Juventus - Sassuolo (S Sport 2, S Sport Plus)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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