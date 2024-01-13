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Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya Süper Kupası

İspanya Süper Kupası'nda heyecan devam ediyor. Final maçında Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2024 Cumartesi 12:10 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2024 Cumartesi 12:40
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Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya Süper Kupası

Real Madrid - Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya Süper Kupa final maçında heyecan dorukta. Kritik müsabakada Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL MADRİD - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - Barcelona maçı 14 Ocak Pazar günü saat 22:00'de oynanacak. Müsabaka Tivibu Spor 1'de canlı yayınlanacak.

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