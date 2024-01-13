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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 13 Ocak? Hangi maç hangi kanalda?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '13 Ocak hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken 13 Ocak Cumartesi 2024 tarihli bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2024 Cumartesi 07:39 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2024 Cumartesi 08:00
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 13 Ocak? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 13 OCAK CUMARTESİ | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 13 Ocak hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig

13:30 Hatayspor - Pendikspor (beIN Sports 2)

13:30 MKE Ankaragücü - Kasımpaşa (beIN Sports 1)

16:00 Başakşehir - Alanyaspor (beIN Sports 1)

19:00 Ç. Rizespor - Adana Demir (beIN Sports 2)

19:00 Beşiktaş - Karagümrük (beIN Sports 1)

Trendyol 1. Lig

13:30 Bandırmaspor - BB Erzurumspor (TRT Avaz)

13:30 Bodrum FK - Giresunspor (TRT Spor)

16:00 Adanaspor - Boluspor (beIN Sports 2)

19:00 Eyüpspor - Keçiörengücü (TRT Spor)

İngiltere Premier Lig

15:30 Chelsea - Fulham

20:30 Newcastle - Man City

İspanya La Liga

16:00 Las Palmas - Villarreal

18:15 Mallorca - Celta Vigo

20:30 Ath. Bilbao - Real Sociedad

23:00 Real Betis - Granada

İtalya Serie A

17:00 Genoa - Torino

17:00 Napoli - Salernitana

20:00 Hellas Verona - Empoli

22:45 Monza - Inter

Fransa Ligue 1

19:00 Monaco - Reims

23:00 Rennes - Nice

Almanya Bundesliga

17:30 RB Leipzig - E. Frankfurt

17:30 Freiburg - Union Berlin

17:30 Mainz 05 - Wolfsburg

17:30 Köln - Heidenheim

17:30 Augsburg - B. Leverkusen

20:30 Darmstadt 98 - B. Dortmund

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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