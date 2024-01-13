BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 13 Ocak? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 13 OCAK CUMARTESİ | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 13 Ocak hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig 13:30 Hatayspor - Pendikspor (beIN Sports 2) 13:30 MKE Ankaragücü - Kasımpaşa (beIN Sports 1) 16:00 Başakşehir - Alanyaspor (beIN Sports 1) 19:00 Ç. Rizespor - Adana Demir (beIN Sports 2) 19:00 Beşiktaş - Karagümrük (beIN Sports 1)

Trendyol 1. Lig 13:30 Bandırmaspor - BB Erzurumspor (TRT Avaz) 13:30 Bodrum FK - Giresunspor (TRT Spor) 16:00 Adanaspor - Boluspor (beIN Sports 2) 19:00 Eyüpspor - Keçiörengücü (TRT Spor)

İngiltere Premier Lig 15:30 Chelsea - Fulham 20:30 Newcastle - Man City

İspanya La Liga 16:00 Las Palmas - Villarreal 18:15 Mallorca - Celta Vigo 20:30 Ath. Bilbao - Real Sociedad 23:00 Real Betis - Granada

İtalya Serie A 17:00 Genoa - Torino 17:00 Napoli - Salernitana 20:00 Hellas Verona - Empoli 22:45 Monza - Inter

Fransa Ligue 1 19:00 Monaco - Reims 23:00 Rennes - Nice

Almanya Bundesliga 17:30 RB Leipzig - E. Frankfurt 17:30 Freiburg - Union Berlin 17:30 Mainz 05 - Wolfsburg 17:30 Köln - Heidenheim 17:30 Augsburg - B. Leverkusen 20:30 Darmstadt 98 - B. Dortmund

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