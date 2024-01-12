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Yabancı sayısı düştü, sınır kalktı

TFF, 2024-25 ve takip eden ilk üç sezonda yabancı oyuncu sayısının 12’ye sonrasındaki 2 sezon ise 11’e düşürüldüğünü resmen duyurdu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2024 Cuma 06:50
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Yabancı sayısı düştü, sınır kalktı

TFF, Süper Lig'in 2024-25 sezonundan itibaren uygulanacak kararlar ile ilgili açıklama yaptı. TFF, 2024- 25 ve takip eden ilk üç sezonda yabancı oyuncu sayısının 12'ye sonrasındaki 2 sezon ise 11'e düşürüldüğünü açıkladı. Trendyol Süper Lig'de gelecek sezondan itibaren ise ilk 11'de yabancı oyuncu sınırı olmayacak.

BU DURUMDA:

2024-25: 12 yabancı oyuncu

2025-26: 12 yabancı oyuncu

2026-27: 12 yabancı oyuncu

2027-28: 11 yabancı oyuncu

2028-29: 11 yabancı oyuncu TÜRKIYE Futbol Federasyonu, 24-2025 sezonundan itibaren 5 sezonluk projeksiyonla uygulanacak Süper Lig Oyuncu Uygunluğu detaylarını kararlaştırdığı toplantısında alınan kararları açıkladı. TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

1) 2024-2025 sezonundan itibaren takip eden ilk üç sezonda A Takım listesinde yazılacak yabancı uyruklu futbolcu sayısı 14'den 12'ye, takip eden sonraki iki sezonda ise 11'e düşürülmüştür.

Maç günü listesinde sınırlama olmayacaktır.

2) A Takım listesine yazılacak futbolcu sayısı kulüplerin transfer bütçelerini daha verimli kullanabilmelerini sağlamak amacıyla 30'dan 26'ya düşürülmüştür.

3) Kulüp A Takım listesine yazılacak A Millî Futbol Takımımızda oynamaya uygun 14 futbolcudan ilk üç sezonda en az 2'sinin, sonraki iki sezonda en az 3'ünün kulüp akademisinden yetiştirilmiş olması zorunluluğu getirilmiştir.

4) Kulüp akademisinden yetişmiş oyunculara ek olarak beş sezonda da A Milli Futbol Takımımızda oynama uygunluğu bulunan 14 futbolcudan en az 5'inin ise yerli akademilerde yetişmiş olması zorunluluğu da getirilmiştir.

5) 2024-2025 sezonundan itibaren yabancı uyruklu futbolcu transferlerinden alınacak fon bedellerinin büyük bir bölümü A Milli Futbol Takımımızda oynama uygunluğu bulunan futbolcu oynatan kulüplere federasyonumuzca "yerli futbolcu teşvik fonu" olarak ödenecektir.

1. LİG'DE YABANCI SAYISI 6'YA DÜŞTÜ

TFF, 2024-25 sezonundan itibaren gelecek 3 sezonda 1. Lig'de yabancı oyuncu sayısının 6'ya, sonraki iki sezonda ise 5'e düşürüleceğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "2024-2025 sezonundan itibaren takip eden ilk üç sezonda A takım listesinde yazılacak yabancı uyruklu futbolcu sayısı 8'den 6'ya, takip eden sonraki iki sezonda ise 5'e düşürülmüştür" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, A takım listesine yazılacak futbolcu sayısının da kulüplerin transfer bütçelerini daha verimli kullanabilmelerini sağlamak amacıyla 30'dan 26'ya düşürüldüğü resmen açıklandı.

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