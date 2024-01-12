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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 12 Ocak? Hangi maç hangi kanalda?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '12 Ocak hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken 12 Ocak Cuma 2024 tarihli bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2024 Cuma 07:46 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2024 Cuma 08:00
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 12 Ocak? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 12 OCAK CUMA | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 12 Ocak hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? 12 OCAK CUMA HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

20:00 Sakaryaspor - Göztepe (TRT Spor)

22:45 Burnley - Luton Town (beIN SPORTS 3)

23:00 Marsilya - Strasbourg (beIN SPORTS 5)

23:00 Sevilla - Deportivo Alaves (S Sport Plus, TiviBU Spor 2)

22:30 Bayern Münih - Hoffenheim (beIN SPORTS 4, tivibu SPOR 1)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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