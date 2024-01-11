Ziraat Türkiye Kupası yeni formatı nedir? Kupada neler değişti?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmen duyurdu... TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni dönem başlıyor. Buna göre kupada format değişikliğine gidiliyor.

KUPADA YENİ FORMAT NASIL OLACAK?

Yeni format; eleme turları, grup maçları ve final aşamalarından oluşacak. TFF'den yapılan açıklamada, "Yeni formatta; gruplara katılım hakkı elde edecek 24 takım lig ve başarı sırasına göre sıralanarak 3 torbaya ayrılacak. Her torbadan 2'şer takım olmak üzere 6 takım bir grubu oluşturacak." denildi. Açıklamanın ayrıntılar şu şekilde:

1) Eleme ve final aşamaları tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Grup müsabakaları ise 24 takımın katılımı ile 6 takımlı 4 grupta, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde de uygulanacak olan Swiss Sistem'e göre oynanacak. Mevcut statüdeki eleme turlarında seri başı takımın kendi sahasında oynaması kuralı ise yeni statüde uygulanmayacak.

GRUP UYGULAMASINA GEÇİLİYOR

2) Yeni formatta; gruplara katılım hakkı elde edecek 24 takım lig ve başarı sırasına göre sıralanarak 3 torbaya ayrılacak. Her torbadan 2'şer takım olmak üzere 6 takım bir grubu oluşturacak. Grup içerisinde yer alan her takım A, B ve C torbasından 1'er takım ile olmak üzere toplam 3 maç yapacak. Grup müsabakaları sonucunda ilk 2 sırada yer alan takımlar çeyrek finale yükselecek.

3) Önümüzdeki sezon ülkemizi UEFA kupalarında temsil edecek 5 takım doğrudan grup müsabakalarına katılacak. Diğer 19 takım ise eleme turları sonrasında grupta yer alma hakkı elde edecek.