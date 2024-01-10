Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya Süper Kupası

Real Madrid - Atletico Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya Süper Kupa yarı final maçında heyecan dorukta. Madrid derbisinde Real Madrid ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL MADRID - ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - Atletico Madrid maçı 10 Ocak Çarşamba günü saat 22:00'de oynanacak. Müsabaka Tivibu Spor 1'de canlı yayınlanacak.