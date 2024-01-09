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Panathinaikos - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Yunanistan Kupası

Yunanistan Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turu maçında Panathinaikos ile Olympiakos karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Panathinaikos - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2024 Salı 14:00 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2024 Salı 14:00
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Panathinaikos - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Yunanistan Kupası

Panathinaikos - Olympiakos maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yunanistan Kupası'nda heyecan devam ediyor. Panathinaikos ile Olympiakos kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Panathinaikos - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PANATHINAIKOS - OLYMPIAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Panathinaikos - Olympiakos maçı 10 Ocak Çarşamba günü saat 22:30'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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