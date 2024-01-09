Liverpool - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Lig Kupası

Liverpool - Fulham maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Carabao Cup'ta heyecan sürüyor. Liverpool ile Fulham karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Liverpool - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LIVERPOOL - FULHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Liverpool - Fulham maçı 10 Ocak Çarşamba günü saat 23:00'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

45 SANİYEDE FAZLA YAĞLARINDAN KURTUL ✅|İZLE