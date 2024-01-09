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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 9 Ocak? Hangi maç hangi kanalda?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '9 Ocak hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken 9 Ocak Salı 2024 tarihli bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2024 Salı 10:00 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2024 Salı 10:10
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 9 Ocak? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 9 OCAK SALI | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 9 Ocak hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? 9 OCAK SALI HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

17:00 Pendikspor - Antalyaspor (beIN SPORTS 1)

17:00 Alanyaspor - MKE Ankaragücü (beIN SPORTS 2)

20:00 Kasımpaşa - Başakşehir (beIN SPORTS 2)

20:00 Ç. Rizespor - Beşiktaş (beIN SPORTS 1)

13:00 Lugano - Genk

13:30 Dinamo Bükreş - Gençlerbirliği

15:00 Aluminij - Hajduk Split

15:30 Rijeka - Radomlje

16:00 Young Boys - Sion

16:00 Sepsi - Magdeburg

16:30 Zürich - Hannover 96

17:00 U Cluj - Partizani

18:00 Luzern - Karlsruher SC

22:00 Eimsbütteler - ETSV Hamburg

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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