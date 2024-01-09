BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 9 Ocak? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 9 OCAK SALI | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 9 Ocak hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? 9 OCAK SALI HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

17:00 Pendikspor - Antalyaspor (beIN SPORTS 1)

17:00 Alanyaspor - MKE Ankaragücü (beIN SPORTS 2)

20:00 Kasımpaşa - Başakşehir (beIN SPORTS 2)

20:00 Ç. Rizespor - Beşiktaş (beIN SPORTS 1)

13:00 Lugano - Genk 13:30 Dinamo Bükreş - Gençlerbirliği 15:00 Aluminij - Hajduk Split 15:30 Rijeka - Radomlje 16:00 Young Boys - Sion 16:00 Sepsi - Magdeburg 16:30 Zürich - Hannover 96 17:00 U Cluj - Partizani 18:00 Luzern - Karlsruher SC 22:00 Eimsbütteler - ETSV Hamburg

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