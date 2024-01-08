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Middlesbrough - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Lig Kupası

İngiltere Carabao Cup'da heyecan devam ediyor. Middlesbrough ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Middlesbrough - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2024 Pazartesi 09:48 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2024 Pazartesi 09:50
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Middlesbrough - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Lig Kupası

Middlesbrough - Chelsea maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Carabao Cup'ta heyecan sürüyor. Middlesbrough ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Middlesbrough - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MIDDLESBROUGH - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Middlesbrough - Chelsea maçı 9 Ocak Salı günü saat 23:00'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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