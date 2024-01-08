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Fiorentina - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Kupası

İtalya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Çeyrek final maçında Fiorentina ile Bologna karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Fiorentina - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2024 Pazartesi 12:40 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2024 Pazartesi 12:50
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Fiorentina - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Kupası

Fiorentina - Bologna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Fiorentina ile Bologna kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fiorentina - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIORENTINA - BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fiorentina - Bologna maçı 9 Ocak Salı günü saat 23:00'te TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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