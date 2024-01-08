BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 8 Ocak? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 8 OCAK PAZARTESİ | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 8 Ocak hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

8 OCAK HANGİ MAÇLAR VAR?

13:30 Lausanne - FC Andorra

14:30 Twente - Osnabrück

15:00 Saarbrücken - Zürich

15:00 Volendam - Winterthur

17:00 Heidenheim - Paderborn

17:00 J. Regensburg - FSV Zwickau

18:00 F. Düsseldorf - Dordrecht

15:10 Al Taraji - Ohod 15:10 Al Adalah - Al Kholood 15:30 Al Najma - Al-Ain

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