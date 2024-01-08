BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 8 Ocak? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 8 OCAK PAZARTESİ | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 8 Ocak hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
8 OCAK HANGİ MAÇLAR VAR?
13:30 Lausanne - FC Andorra
14:30 Twente - Osnabrück
15:00 Saarbrücken - Zürich
15:00 Volendam - Winterthur
17:00 Heidenheim - Paderborn
17:00 J. Regensburg - FSV Zwickau
18:00 F. Düsseldorf - Dordrecht
15:10 Al Taraji - Ohod
15:10 Al Adalah - Al Kholood 15:30 Al Najma - Al-Ain
15:10 Al Adalah - Al Kholood
15:30 Al Najma - Al-Ain
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