BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 7 Ocak? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 7 OCAK CUMARTESİ | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 7 Ocak hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
7 OCAK HANGİ MAÇLAR VAR?
13:30 Kayserispor - Sivasspor
16:00 İstanbulspor - Fenerbahçe 19:00 Galatasaray - Konyaspor
16:00 İstanbulspor - Fenerbahçe
19:00 Galatasaray - Konyaspor
14:30 Empoli - Milan
17:00 Torino - Napoli 20:00 Salernitana - Juventus 22:45 Roma - Atalanta
17:00 Torino - Napoli
20:00 Salernitana - Juventus
22:45 Roma - Atalanta
17:00 West Ham United - Bristol City
19:30 Arsenal - Liverpool
19:30 Arsenal - Liverpool
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