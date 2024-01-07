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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 7 Ocak? Hangi maç hangi kanalda?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '7 Ocak hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken 7 Ocak Pazar 2024 tarihli bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2024 Pazar 09:51 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2024 Pazar 09:51
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 7 Ocak? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 7 OCAK CUMARTESİ | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 7 Ocak hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

7 OCAK HANGİ MAÇLAR VAR?

13:30 Kayserispor - Sivasspor

16:00 İstanbulspor - Fenerbahçe

19:00 Galatasaray - Konyaspor

14:30 Empoli - Milan

17:00 Torino - Napoli

17:00 Udinese - Lazio

20:00 Salernitana - Juventus

22:45 Roma - Atalanta

17:00 West Ham United - Bristol City

19:30 Arsenal - Liverpool

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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