Arandina - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya Kral Kupası

Arandina - Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın

İspanya Kral Kupası heyecanı devam ediyor. Arandina ile Real Madrid, son 16 turunda karşı karşıya gelcek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Arandina - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARANDINA - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Arandina - Real Madrid maçı 6 Ocak Cumartesi günü saat 23:30'da Tivibu Spor 1'de canlı yayınlanacak.

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