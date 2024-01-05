Haberler Futbol Arandina - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya Kral Kupası

Arandina - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya Kral Kupası

İspanya Kral Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 32 turunda Arandina ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arandina - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2024 Cuma 13:11
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Arandina - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya Kral Kupası

Arandina - Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın

İspanya Kral Kupası heyecanı devam ediyor. Arandina ile Real Madrid, son 16 turunda karşı karşıya gelcek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Arandina - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARANDINA - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Arandina - Real Madrid maçı 6 Ocak Cumartesi günü saat 23:30'da Tivibu Spor 1'de canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Ve aranan isim bulundu! İşte Aslan'ın yeni sol beki...
Katliamın gölgesinde 13. Cuma! Katil İsrail yine Mescid-i Aksa'ya girişleri engelliyor
Yıldız oyuncu dönüyor! İşte Buruk'un 11'i
F.Bahçe'ye müjde! Bedava geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Futbolculara vergi uyarısı! Yasal düzenleme sonrası...
BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 5 Ocak? Hangi maç hangi kanalda?
EMEKLİ ZAMMINDA REFAH PAYI MÜJDESİ | 2024 emekli maaş zammı için düğmeye basıldı
Gaziosmanpaşa'da elektrik ne zaman gelecek? (5 Ocak 2024)
Esenyurt'ta elektrik ne zaman gelecek? (5 Ocak 2024)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Werner'den transfer kararı! Fenerbahçe... Werner'den transfer kararı! Fenerbahçe... 12:42
Real Madrid - Anadolu Efes maçı ne zaman? Real Madrid - Anadolu Efes maçı ne zaman? 12:26
Arandina - Real Madrid maçı ne zaman? Arandina - Real Madrid maçı ne zaman? 11:45
Yıldız oyuncu dönüyor! İşte Buruk'un 11'i Yıldız oyuncu dönüyor! İşte Buruk'un 11'i 11:43
Kartal'ın gözdesi için bu rakamı istediler! Kartal'ın gözdesi için bu rakamı istediler! 11:43
Sassuolo - Fiorentina maçı ne zaman? Sassuolo - Fiorentina maçı ne zaman? 11:30
Daha Eski
Salah'tan Gazze'ye büyük destek! Salah'tan Gazze'ye büyük destek! 11:27
Futbolculara vergi uyarısı! Yasal düzenleme sonrası... Futbolculara vergi uyarısı! Yasal düzenleme sonrası... 11:24
Lecce - Cagliari maçı ne zaman? Lecce - Cagliari maçı ne zaman? 11:21
F.Bahçe'ye müjde! Bedava geliyor F.Bahçe'ye müjde! Bedava geliyor 11:17
Frosinone - Monza maçı ne zaman? Frosinone - Monza maçı ne zaman? 11:16
F.Bahçe'nin gözdesi İtalyan devine! F.Bahçe'nin gözdesi İtalyan devine! 11:16