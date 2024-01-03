Panathinaikos PAS Giannina maçı CANLI İZLE

Tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim, Panathinaikos yeni takımı ile ilk maçına çıkıyor.
Terim, güzel bir başlangıç yapabilmek adına göreve geldiği Panathinaikos'un başında PAS Ginannina karşısında sahadan mutlak 3 puan ayrılmak istiyor.
Yunanistan Süper Ligi'nin 16. haftasında oynanan bu kritik maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
PANATHINAIKOS - PAS GIANNINA MAÇI 11'LERİ
Panathiniakos: Brignoli, Vagiannidis, Jedvaj, Willian Arao, Mladenovic, Perez, Vilhena, Cantalapiedra, Bernard, Mancini, Ioannidis
PAS Giannina: Soria, Bakadimas, Bortagaray, Tsaousis, Karahalios, Acevedo, Pamlidis, Rienstra, Rosero, Balan
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PANATHINAIKOS - PAS GIANNINA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Panathiniakos - PAS Giannina maçı TSİ 22.00'de başladı. Mücadele S Sport Plus, EXXEN ve TV 8.5'da canlı yayınlanıyor.