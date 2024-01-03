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Panathinaikos PAS Giannina maçı CANLI İZLE

Yunanistan Süper Ligi'de 16. hafta maçında Panathinaikos, sahasında PAS Giannina ile karşı karşıya geliyor. Fatih Terim, yeni takımı Panathinaikos ile sahadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 22:21 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 22:41
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Panathinaikos PAS Giannina maçı CANLI İZLE

Tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim, Panathinaikos yeni takımı ile ilk maçına çıkıyor.

Terim, güzel bir başlangıç yapabilmek adına göreve geldiği Panathinaikos'un başında PAS Ginannina karşısında sahadan mutlak 3 puan ayrılmak istiyor.

Yunanistan Süper Ligi'nin 16. haftasında oynanan bu kritik maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

PANATHINAIKOS - PAS GIANNINA MAÇI 11'LERİ

Panathiniakos: Brignoli, Vagiannidis, Jedvaj, Willian Arao, Mladenovic, Perez, Vilhena, Cantalapiedra, Bernard, Mancini, Ioannidis

PAS Giannina: Soria, Bakadimas, Bortagaray, Tsaousis, Karahalios, Acevedo, Pamlidis, Rienstra, Rosero, Balan

👉PANATHINAIKOS - PAS GIANNINA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

PANATHINAIKOS - PAS GIANNINA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Panathiniakos - PAS Giannina maçı TSİ 22.00'de başladı. Mücadele S Sport Plus, EXXEN ve TV 8.5'da canlı yayınlanıyor.

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