Roma - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Kupası

Roma - Cremonese maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Roma ile Cremonese kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Roma - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ROMA - CREMONESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Roma - Cremonese maçı 3 Ocak Salı günü saat 23:00'te TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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Roma - Cremonese MAÇI CANLI İZLE