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Roma - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Kupası

İtalya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turu maçında Roma ile Cremonese karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Roma - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 10:45
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Roma - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Kupası

Roma - Cremonese maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Roma ile Cremonese kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Roma - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ROMA - CREMONESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Roma - Cremonese maçı 3 Ocak Salı günü saat 23:00'te TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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