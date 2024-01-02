Real Madrid'den Arda Güler açıklaması!

"ARDA'NIN POTANSİYELİ ÇOK ÇOK BÜYÜK!"

Ancelotti, "Arda Güler henüz kendini Real Madrid taraftarına gösteremedi ama bana inanın, Arda Güler'in potansiyeli çok çok büyük! Arda Güler'in takıma katkısı çok büyük olacak." açıklamasını yaptı.

"MALLORCA MAÇINDA OYNAYACAK"

"Arda Güler için acele etmeye gerek yok. Mümkün olursa Mallorca maçında oynayacak. Olmazsa bir sonraki maç mutlaka sahada olacak."