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Real Madrid'den Arda Güler açıklaması!

Son dakika spor haberi: Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, milli futbolcumuz Arda Güler'in takıma döndüğünü açıkladı. Basın toplantısında konuşan dünyaca ünlü hoca, 18 yaşındaki futbolcudan övgüyle bahsetti ve oynayacağı maçı duyurdu. İşte o sözler...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 15:00 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 15:22
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Real Madrid'den Arda Güler açıklaması! Ancelotti müjdeyi verdi

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, La Liga'da oynayacakları Mallorca maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Real Madrid'den Arda Güler açıklaması! Ancelotti müjdeyi verdi

Basın toplantısında konuşan dünyaca ünlü hoca, Arda Güler'in son durumu hakkında önemli bilgilendirmeler yaptı.

Real Madrid'den Arda Güler açıklaması! Ancelotti müjdeyi verdi

"ARDA GÜLER GERİ DÖNDÜ!"
İtalyan teknik adam, "Sizlere bazı iyi haberler vererek başlamak istiyorum. Arda Güler geri döndü, Vinicius Junior geri döndü, Carvajal geri döndü. Ferland Mendy ve Eduardo Camavinga kısa süre içerisinde geri dönecek." dedi.

Real Madrid'den Arda Güler açıklaması! Ancelotti müjdeyi verdi

"ARDA'NIN POTANSİYELİ ÇOK ÇOK BÜYÜK!"
Ancelotti, "Arda Güler henüz kendini Real Madrid taraftarına gösteremedi ama bana inanın, Arda Güler'in potansiyeli çok çok büyük! Arda Güler'in takıma katkısı çok büyük olacak." açıklamasını yaptı.

Real Madrid'den Arda Güler açıklaması! Ancelotti müjdeyi verdi

"MALLORCA MAÇINDA OYNAYACAK"
"Arda Güler için acele etmeye gerek yok. Mümkün olursa Mallorca maçında oynayacak. Olmazsa bir sonraki maç mutlaka sahada olacak."

Real Madrid'den Arda Güler açıklaması! Ancelotti müjdeyi verdi

Yeni sözleşmesiyle ilgili gelen sorusu üzerine Ancelotti, "Kontratımı uzattığım için mutluyum. Çok hızlı bir süreç oldu. Real Madrid'de çok mutluyum. Kulüp burada uzun yıllar çalışmam konusunda bana güveniyor.

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