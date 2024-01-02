Real Madrid'den Arda Güler açıklaması!
Son dakika spor haberi: Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, milli futbolcumuz Arda Güler'in takıma döndüğünü açıkladı. Basın toplantısında konuşan dünyaca ünlü hoca, 18 yaşındaki futbolcudan övgüyle bahsetti ve oynayacağı maçı duyurdu. İşte o sözler...
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"ARDA GÜLER GERİ DÖNDÜ!"
"ARDA'NIN POTANSİYELİ ÇOK ÇOK BÜYÜK!"
Ancelotti, "Arda Güler henüz kendini Real Madrid taraftarına gösteremedi ama bana inanın, Arda Güler'in potansiyeli çok çok büyük! Arda Güler'in takıma katkısı çok büyük olacak." açıklamasını yaptı.
"MALLORCA MAÇINDA OYNAYACAK"
"Arda Güler için acele etmeye gerek yok. Mümkün olursa Mallorca maçında oynayacak. Olmazsa bir sonraki maç mutlaka sahada olacak."
Yeni sözleşmesiyle ilgili gelen sorusu üzerine Ancelotti, "Kontratımı uzattığım için mutluyum. Çok hızlı bir süreç oldu. Real Madrid'de çok mutluyum. Kulüp burada uzun yıllar çalışmam konusunda bana güveniyor.
Benim acelem yoktu. Zamanlama önemli değil. Hem Real Madrid hem ben çok mutluyuz ve yola birlikte devam etme kararı aldık." dedi.
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