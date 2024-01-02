PSG - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Süper Kupa Finali

PSG - Toulouse maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Süper Kupa final maçı heyecanla bekleniyor. PSG ile Toulouse kritik finalde karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSG - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSG - TOULOUSE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PSG - Toulouse maçı 3 Ocak Çarşamba günü saat 22:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.