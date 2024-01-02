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Panathinaikos - Giannina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Yunanistan Ligi

Yunanistan Ligi'nde heyecan devam ediyor. Panathinaikos ile Giannina karşı karşıya gelecek. Fatih Terim ilk kez Yunanistan temsilcisi Panathinaikos başında maça çıkacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Panathinaikos - Giannina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 11:07 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 11:32
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Panathinaikos - Giannina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Yunanistan Ligi

Panathinaikos - Giannina maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yunanistan Ligi'nde heyecan devam ediyor. Panathinaikos ile Giannina kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Panathinaikos - Giannina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PANATHINAIKOS - GIANNINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Panathinaikos - Giannina maçı 3 Ocak Çarşamba günü saat 22:00'de oynanacak. Müsabaka TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

PANATHINAIKOS - GIANNINA MAÇI CANLI İZLE

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