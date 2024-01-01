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Milan - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Kupası

İtalya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turu maçında Milan ile Cagliari karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Milan - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2024 Pazartesi 12:10 Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2024 Pazartesi 12:31
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Milan - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Kupası

Milan - Cagliari maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Milan ile Cagliari kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Milan - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MILAN - CAGLIARI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Milan - Cagliari maçı 2 Ocak Salı günü saat 23:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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