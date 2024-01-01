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Akılalmazsın Ronaldo
Yıllar birbirini kovalıyor ancak Cristiano Ronaldo'nun formu asla düşmüyor. Portekizli yıldız, yeni bir meydan okuma olarak gördüğü Suudi Arabistan Ligi'ne de damga vurdu. Al-Nassr formasıyla 2023 takvim yılı içinde 54 defa fileleri havalandırdı. Bu yılın en skorer ismi olmayı başardı. Onu 52'şer golle Harry Kane ve Kylian Mbappe takip ediyor. Erling Haaland'ın 50 golü bulunuyor. Cristiano Ronaldo hırsıyla seneye de bu rekorun peşinde olacak.
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