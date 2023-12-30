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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Gereken açıklamaları yaptık zaten!

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al - Awwal Park'ta Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması planlanan Turkcell Süper Kupa, organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Türkiye'ye dönen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2023 Cumartesi 16:38 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 Cumartesi 16:44
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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Gereken açıklamaları yaptık zaten!

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "İyi seneler diliyorum. Gereken açıklamaları dün yaptık zaten" dedi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al - Awwal Park'ta Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması planlanan Turkcell Süper Kupa, organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na geldi. Havalimanı çıkışında direkt aracına binen Büyükekşi, "İyi seneler diliyorum. Gereken açıklamaları dün yaptık zaten" ifadelerini kullandı. Yaşanan kriz sonrasında bir rahatsızlık yaşayan Büyükekşi, sağlık durumunun sorulması üzerine ise "Şimdi daha iyiyim" yanıtını verdi.

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