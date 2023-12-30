Avrupa'dan futbol

İngiltere Premier Lig'de lider Liverpool'un 5 puan gerisine düşen M.City'de Teknik Direktör Pep Guardiola, "Eğer bir maç kaybedersek, yarışın dışında kalırız" diye uyarıda bulundu.

ANCELOTTİ UZATTI

İspanya devi Real Madrid, Ancelotti'nin kontratının 2026'ya uzatıldığını açıkladı. 2021'de Real'in başına geçen ve sezon sonunda ayrılacağı iddiaları çıkan Ancelotti'nin ismi, Brezilya'yla anılıyordu.

JÜRGEN KLOPP KENDİNDEN EMİN

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Mısır ile Afrika Kupası'na katılacak Salah ile ilgili konuştu. Alman hoca "Hem Mane hem de Salah ayrıldığında durum daha da kötüydü ama bir şekilde idare ettik. Salah'ın Afrika Kupası'na katılacağını biliyorduk, bu her zaman açıktı. Bunu da atlatacağız" dedi

82 yaşında hayatını kaybeden Brezilya'nın efsanevi futbolcusu Pele, vefatının ilk yılında dün anıldı. Pele, Brezilya Milli Takımı ile 3 Dünya Kupası zaferi yaşadı.