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TFF'den Mehmet Büyükekşi iddiaları hakkında açıklama!

Türkiye Futbol Federasyonu, başkan Mehmet Büyükekşi'nin istifa ettiği ve kaldığı otelde fenalaştığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2023 Cumartesi 00:04 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 Cumartesi 00:39
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TFF'den Mehmet Büyükekşi iddiaları hakkında açıklama!

Süper Kupa finalinin iptal olması sonrası Galatasaray ve Fenerbahçe kafileleri kaldıkları otelden ayrılırken, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifa ettiği ve kaldığı otelde fenalaştığı yönünde iddialar ortaya atıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, bu iddialar sonrası Mehmet Büyükeşi'nin istifa ettiği ve sağlık durumunun kötü olduğu haberlerini yalanladı.

TFF yetkililerinden alınan bilgiye, Mehmet Büyükekşi'nin tansiyonu yükseldiği için kontrol amaçlı otele gelen ambulans, otelden ayrıldı. Büyükekşi'nin durumu iyi.

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