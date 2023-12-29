Al Fateh - Al Akhdoud maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Fateh - Al Akhdoud maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'inde heyecan sürüyor. Al Fateh ile Al Akhdoud karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Al Fateh - Al Akhdoud maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL FATEH - AL AKHDOUD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Fateh - Al Akhdoud maçı 30 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşmanın yayıncısı bulunmuyor.