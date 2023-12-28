Hakan Çalhanoğlu'dan Jorge Jesus'a ret!

İtalyan devi Inter'in vazgeçilmezleri arasında yer alan Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, Suudi Arabistan ekiplerinin de dikkatini çekmiş durumda. Milli yıldız için çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi.

Milliyet'in La Gazzetta dello Sport'tan derlediği habere göre; Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'na yıllık 18 milyon euro kazanabileceği bir teklifte bulundu.

TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ

Ocak ayında Inter'den ayrılmak istemeyen Hakan Çalhanoğlu, Al Hilal'in 4 yıllık sözleşme teklifini geri çevirdi. Haberin detaylarında Hakan Çalhanoğlu'nun geçtiğimiz yaz transfer döneminde de Suudi Arabistan'dan gelen teklifi geri çevirdiği belirtilirken Al Hilal'in teklifinin sezon sonuna kadar geçerli olduğunun da altı çizildi.