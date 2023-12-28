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Hakan Çalhanoğlu'dan Jorge Jesus'a ret!

Son dakika spor haberi: Inter'de forma giyen A Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu, teknik direktörlüğünü Jorge Jesus'un yaptığı Al Hilal'ın astronomik teklifini geri çevirdi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2023 Perşembe 14:49
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Hakan Çalhanoğlu'dan Jorge Jesus'a ret!

İtalyan devi Inter'in vazgeçilmezleri arasında yer alan Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, Suudi Arabistan ekiplerinin de dikkatini çekmiş durumda. Milli yıldız için çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi.

Milliyet'in La Gazzetta dello Sport'tan derlediği habere göre; Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'na yıllık 18 milyon euro kazanabileceği bir teklifte bulundu.

TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ

Ocak ayında Inter'den ayrılmak istemeyen Hakan Çalhanoğlu, Al Hilal'in 4 yıllık sözleşme teklifini geri çevirdi. Haberin detaylarında Hakan Çalhanoğlu'nun geçtiğimiz yaz transfer döneminde de Suudi Arabistan'dan gelen teklifi geri çevirdiği belirtilirken Al Hilal'in teklifinin sezon sonuna kadar geçerli olduğunun da altı çizildi.

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