BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 27 Aralık? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 27 ARALIK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 27 Aralık hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

27 ARALIK HANGİ MAÇLAR VAR?

22:30 Brentford - Wolverhampton (beIN Connect) 22:30 Chelsea - Crystal Palace (beIN Connect) 23:15 Everton - Manchester City (beIN Connect)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...