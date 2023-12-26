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Fatih Terim'den ilk açıklama geldi! "Panathinaikos..."

SON DAKİKA: Bir süredir takım çalıştırmayan Fatih Terim, Yunan ekibi Panathinaikos ile anlaşmaya vardı. Terim'in yardımcıları da belli oldu. İşte Terim'in ilk sözleri...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2023 Salı 19:58 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 Salı 20:12
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Panathinaikos resmen açıkladı! Fatih Terim'den ilk açıklama geldi...

Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim'in Yunan devi Panathinaikos ile anlaşma sağladı.


Panathinaikos resmen açıkladı! Fatih Terim'den ilk açıklama geldi...

Fatih Terim'in, 27 Aralık Çarşamba günü Atina'ya giderek kendini Panathinaikos'un hocası yapacak 1.5 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Panathinaikos resmen açıkladı! Fatih Terim'den ilk açıklama geldi...

2010'dan beri Yunanistan'da şampiyonluk ipini göğüsleyemeyen Panathinaikos, 15 haftası geride kalan Yunanistan Ligi'nde zirvedeki PAOK'un 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Panathinaikos resmen açıkladı! Fatih Terim'den ilk açıklama geldi...

PANATHINAIKOS RESMEN AÇIKLADI:

PAE Panathinaikos, teknik direktör Fatih Terim ile anlaşmaya varıldığını resmen açıkladı. Yunan ekibinin internet sitesinde yapılan açıklamada, "En iyi Türk teknik direktör takımın başına geçti. Fatih Terim'e Panathinaikos ailesine hoş geldin diyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Panathinaikos resmen açıkladı! Fatih Terim'den ilk açıklama geldi...

İŞTE FATİH TERİM'İN EKİBİ

Terim'in ekibinde Necati Ateş, Şükrü Hanedar, Mert Çetin, Eray Öztürk ve bir yardımcı antrenör olacak.

Panathinaikos resmen açıkladı! Fatih Terim'den ilk açıklama geldi...

PANATHINAIKOS'UN FİKSTÜRÜ ZORLU

Şu an arada olan Yunanistan Ligi'nde Panathinaikos, 3 Ocak PAS Giannina maçıyla geri dönecek. ardından Panetolikos, 10 Ocak Yunanistan Kupası'nda Olympiakos, 14 Ocak'ta AEK, 17 Ocak'ta bir kez daha Olympiakos ve ardından 20 Ocak'ta PAOK, 27'sinde ise bir kez daha Olympiakos ile karşılacak.

Panathinaikos resmen açıkladı! Fatih Terim'den ilk açıklama geldi...

3. KEZ YURT DIŞI GÖREVİ

70 yaşındaki teknik adam, Panathinaikos ile birlikte kariyerinde 3. kez Türkiye dışına çıkmış olacak.

Panathinaikos resmen açıkladı! Fatih Terim'den ilk açıklama geldi...

Galatasaray ile 1996 - 2000 yılları arasında 4 lig şampiyonluğu ve 1 UEFA Kupası kazandıktan sonra Fiorentina'ya giden Terim, bir sonraki sezon da Milan'ı çalıştırdı.

Panathinaikos resmen açıkladı! Fatih Terim'den ilk açıklama geldi...

O tarihten sonra Milli Takım ve Galatasaray'da görev alan deneyimli teknik adam, 10 Ocak 2022'den beri kulüp çalıştırmıyordu.

Panathinaikos resmen açıkladı! Fatih Terim'den ilk açıklama geldi...

BASKETBOL TAKIMINI DA ATAMAN YÖNETİYOR

Komşunun köklü spor kulüplerinden biri olan Panathinaikos'ta basketbol takımının başında da Ergin Ataman bulunuyor.

Panathinaikos resmen açıkladı! Fatih Terim'den ilk açıklama geldi...
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