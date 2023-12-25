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Futbolda Oscar günü! Sporun kalbi Turkuvaz Medya'da atıyor | CANLI İZLE

Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen Spor Zirvesi Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’ın katılımıyla bugün Turkuvaz Medya Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. Ödül törenini haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2023 Pazartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 Pazartesi 10:13
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Futbolda Oscar günü! Sporun kalbi Turkuvaz Medya'da atıyor | CANLI İZLE

Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen Spor Zirvesi T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla bugün Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşiyor. A Spor Yayın Koordinatörü Tahsin Ender Bilgin'in açılış konuşmasıyla başlayacak Turkuvaz Medya Spor Zirvesi, T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın önemli açıklamaları ile devam edecek.

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Turkuvaz Medya Spor Zirvesi, 'Kadın Futbolu' özel oturumu ile devam edecek. Özel oturuma; Kadın Milli Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ve Kadın Milli Futbol Takımı Kaptanı Yağmur Uras katılacak. Oturum, Sabah Gazetesi Spor Editörü Yasemin Yıldırım'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek. Özel oturumun ardından Zirve, P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Ticari Operasyonlar Başkan Yardımcısı Değer Kurtaslanoğlu ve Kadın Milli Futbol Takımı Kaptanı Didem Karagenç'in 'Kadın Futboluna Yatırım' özel sunumları ile devam edecek.'Voleybol Ülkesi Türkiye' özel oturumunda Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, A Spor Programcısı Melike Çelik'in moderatörlüğünde önemli bilgiler paylaşacak.

Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nin ardından Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni gerçekleştirilecek. Ödül töreni spor dünyasının önemli isimlerini bir araya getirecek.

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