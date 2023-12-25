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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 25 Aralık? Hangi maç hangi kanalda?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '25 Aralık hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken 25 Aralık Pazartesi tarihli bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2023 Pazartesi 08:01
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 25 Aralık? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 25 ARALIK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 25 Aralık hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

25 ARALIK HANGİ MAÇLAR VAR?

17:00 Kasımpaşa - Ç. Rizespor (beIN Sports 1)

17:00 Alanyaspor - Samsunspor (beIN Sports 2)

20:00 Hatayspor - Beşiktaş (beIN Sports 1)

20:00 Pendikspor - MKE Ankaragücü (beIN Sports 2)

14:00 Manisa FK - Şanlıurfaspor (TRT Spor)

17:00 Çorum FK - Boluspor (TRT Spor)

20:00 Eyüpspor - BB Erzurumspor (TRT Spor)

15:15 Al Batin - Al Jandal

15:15 Najma - Al-Qadsiah

17:30 Hajer - Faisaly

18:25 Jeddah - Al Kholood

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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