BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 25 Aralık? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 25 ARALIK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 25 Aralık hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

25 ARALIK HANGİ MAÇLAR VAR?

17:00 Kasımpaşa - Ç. Rizespor (beIN Sports 1) 17:00 Alanyaspor - Samsunspor (beIN Sports 2) 20:00 Hatayspor - Beşiktaş (beIN Sports 1) 20:00 Pendikspor - MKE Ankaragücü (beIN Sports 2)

14:00 Manisa FK - Şanlıurfaspor (TRT Spor) 17:00 Çorum FK - Boluspor (TRT Spor) 20:00 Eyüpspor - BB Erzurumspor (TRT Spor)

15:15 Al Batin - Al Jandal 15:15 Najma - Al-Qadsiah 17:30 Hajer - Faisaly 18:25 Jeddah - Al Kholood

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