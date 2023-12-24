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TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? | Türkiye ara transfer dönemi başlangıç tarihi ne?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 18. hafta müsabakaları oynanırken, futbolseverler ara transfer döneminin açılış tarihini merak ediyor. Takımların eksiklerini kapattığı kritik transfer dönemi ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2023 Pazar 14:10 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 Pazar 14:31
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TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? | Türkiye ara transfer dönemi başlangıç tarihi ne?

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? - Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 2023 - 2024 sezonunda 18. hafta sona ererken, ara transfer döneminin başlangıcı da merakla araştırılıyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Adana Demirspor, Başakşehir gibi dev ekiplerin transfer gündeminde kimlerin yer aldığı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, 2023-2024 ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? Ne zaman bitecek?

2023-2024 ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? NE ZAMAN BİTECEK?

TFF tarafından yapılan açıklamada, Süper Lig'de ikinci transfer ve tescil döneminin ise 11 Ocak 2024 tarihinde başlayıp, 9 Şubat 2024 tarihinde sona ereceği duyuruldu.

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